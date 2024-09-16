Зеленський наголосив, що політичному насильству немає місця ніде у світі.

В Україні раді дізнатись, що кандидат в президенти США Дональд Трамп перебуває у безпеці та не постраждав. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в мережі Х.

"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині", - заявив глава держави.

Зеленський висловив радість з приводу оперативного затримання підозрюваного у спробі замаху на Трампа.

Відео дня

"Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", - наголосив президент.

Замах на Дональда Трампа

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня американські ЗМІ заявили, що на Трампа було здійснено чергову спробу замаху, він цілий і неушкоджений. За даними джерел New York Post, поруч із гольф-клубом, де перебував Трамп, стріляли двоє, і вони цілилися одне в одного, а не в екс-президента США. Видання зазначило, що Трампу нічого не загрожувало і що стрілянина сталася в районі, відомому високим рівнем злочинності.

Віце-президент США і кандидат у президенти від демократичної партії Камала Гарріс заявила, що її поінформували про стрілянину, яка сталася на полі для гольфу Трампа раніше. Гарріс зазначила, що вона рада, що Трамп у безпеці і додала, що "насильству немає місця в Америці".

Представники ФБР, Секретної служби та місцевої поліції розповіли, що на розслідування події кинуто "всі ресурси". За словами представника Секретної служби, їхній співробітник помітив ствол, що висунувся з кущів, і разом із колегами негайно відкрив вогонь. Після цього очевидець побачив, як чоловік біжить із кущів до чорного Nissan, сідає в машину і їде.

Поліція затримала цю людину на шосе в сусідньому окрузі. За словами шерифа місцевої поліції, кулі його не зачепили. У кущах було знайдено автомат типу АК-47 з оптичним прицілом, два рюкзаки і відеокамеру GoPro.

Вас також можуть зацікавити новини: