Президент Володимир Зеленський упевнений, що українці зможуть захистити державу й вибороти для себе довготривалу безпеку, свободу й мир.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна перебуває на вирішальному етапі боротьби за незалежність та суверенітет, яка триває протягом століть та стала змістом життя різних поколінь українців.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Зеленський сказав під час урочистостей з нагоди відзначення 9-ї річниці створення Національної гвардії України й випуску офіцерів Нацакадемії НГУ та Київського інституту НГУ.

Зокрема, сьогодні відбувся випуск 334 офіцерів, серед яких 263 випускники академії НГУ та 71 випускник інституту НГУ. Крім того, 11 випускників закінчили виші із золотими медалями, 22 мають статус учасників бойових дій.

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"Сьогодні ми додаємо до нашої перемоги, яку українці наближають усіма силами, іще 334 причини – 334 воїни Національної гвардії України, які завершили навчання й приєднуються до Сил оборони й безпеки України. 334 офіцери, яким належить за будь-яких обставин примножувати славу України, захищати волю України, дбати про українців і українок", - зазначив президент.

Він наголосив, що перемогою України стане сума стійкості, сміливості та результативності всіх, хто воює.

"Ми зараз – на вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває протягом століть, яка стала змістом життя різних поколінь нашого народу. Я не маю сумнівів, що нам вдасться захистити Україну й вибороти для українського народу довготривалу безпеку, свободу й мир. Ми повинні зробити все, щоб пришвидшити цей результат, пришвидшити нашу перемогу. Я вірю, що ваші дії наближатимуть нашу спільну українську мету. І нехай ваш характер проявить свою сталевість у боротьбі з окупантом", - сказав Зеленський.

Також під час урочистостей глава держави вручив орден "Золота Зірка" майору Вадиму Ященку, якому присвоєно звання Героя України. Зазначається, що Ященко виконував бойові завдання зі знищення ворога на Харківщині, закріплення позицій для забезпечення просування наших підрозділів, зачистки звільнених населених пунктів, а у червні 2022 року врятував пораненого побратима, надавши йому домедичну допомогу. Однак під час евакуації потерпілого Ященко й сам зазнав мінно-вибухової травми, множинних осколкових поранень та травматичної ампутації пальця ноги.

Крім того, орден від президента отримав і Герой України майор Дмитро Башкінцев, який разом із групою виконав низку важливих бойових завдань на Луганщині та Донеччині, а під час одного з боїв евакуював пораненого з-під перехресного вогню ворога.

"Золоту Зірку" також одержав полковник Олександр Півненко, якому присвоєно звання Героя України. Півненко бере участь в обороні Бахмута Донецької області, його підрозділ нацгвардійців неодноразово знищував ворожу техніку та живу силу ворога, допомагав з евакуацією мирного населення.

Водночас Зеленський вручив високі державні нагороди ще дев’ятьом нацгвардійцям: викладачі та курсанти отримали медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "Захиснику Вітчизни".

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Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 169 тисяч 170 осіб, з яких 1 тисяча 20 знищено за минулу добу.

За даними аналітиків ISW, бійці ЗСУ пішли у контрнаступ у Запорізькій області

Нещодавно Зеленський розповів про п'ять ключових причин затягування війни з РФ й віддалення миру. Зокрема, це зволікання з постачанням українській армії далекобійних ракет і сучасних літаків, зволікання з ухваленням нових жорстких санкційних пакетів, зволікання з реалізацією української формули миру та організацією "саміту миру", зволікання з інтеграцією України до Європейського Союзу.

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