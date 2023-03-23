Президент назвав п'ять ключових небезпек, які віддаляють Україну та Європу від завершення війни й досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський розповів про п'ять ключових причин затягування війни з РФ й віддалення миру.

Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради наголосив: якщо у співпраці України та Європи не буде зволікань чи стагнації, якщо спільні зусилля будуть рішучо спрямовані на українську перемогу, то перемога буде вже цього року.

"Що швидше ми з вами спільно діємо, то більше життів рятуємо", – зауважив Зеленський.

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Водночас президент назвав п'ять ключових небезпек, які віддаляють Україну та Європу від завершення війни й досягнення миру.

Зокрема, це зволікання з постачанням українській армії далекобійних ракет і сучасних літаків, зволікання з ухваленням нових жорстких санкційних пакетів, зволікання з реалізацією української формули миру та організацією "саміту миру", зволікання з інтеграцією України до Європейського Союзу.

"Можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть", – заявив він.

У контексті євроінтеграційних перспектив Зеленський наголосив, що, навіть попри російську агресію, Україна продовжує розвиток інституцій за європейськими стандартами.

"Результати очевидні: ми вистояли у війні, наші інституції діють попри все, фінансова система, банки, усі державні послуги, соціальна сфера. І критично важливо, щоб не було затягування у зближенні України та Євросоюзу. Це важливо і для захисту України, і для захисту європейської системи. Це відповідає об'єктивній потребі посилювати Європу постійно, бо лише постійне посилення гарантує незмінну стійкість", – зазначив президент.

Він заявив, що Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства у Євросоюзі.

Президент наголосив, що війна вчить лідерів того, що чесність у відносинах між союзниками гарантує перемогу.

"Я чесно відзначив п'ять ключових небезпек, п'ять причин затягування цієї війни та віддалення миру. Маємо зробити все, щоб затягування не було. І справді можемо це зробити. Європа вміє бути рішучою. Я знаю, що ви вмієте цінувати час. Хай кожна зустріч, кожна дискусія, кожен день нашої спільної роботи наближає повернення миру й звільнення нашої землі та всієї Європи від російського зла. Якщо Європа зволікатиме, зло може встигнути перегрупуватись і налаштуватися на роки війни. У ваших силах не допустити цього. У наших із вами спільних силах звільнити Україну від російської агресії вже цього року", – констатував Зеленський.

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