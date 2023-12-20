Зворотний бік модернізації: танки Т-62, що використовуються обома сторонами війни, мають свої оригінальні дизельні двигуни потужністю 620 кінських сил, сильно поступаючись сучасним танковим двигунам.

У зв'язку з тим, що у США відкладають таку необхідну військову допомогу Україні, країна формує і оснащує нові механізовані і бронетанкові бригади в рамках більш широкого плану по набору і призову нових військ - потенційно сотень тисяч чоловік.

Нові підрозділи включають п'ять механізованих бригад-150-ю, 151-ю, 152-ю, 153-ю і 154-ю і 5-ю танкову бригаду, в якій до недавнього часу не було танків, але до минулого тижня було неясно, які машини вони можуть використовувати, пише Forbes. Відео, опубліковане Міноборони України 12 грудня, натякає на те, що 154-та бригада отримує захоплені колишні російські танки Т-62.

Т-62 зразка 1960-х років - один з найстаріших танків, які брали участь у війні. Але нікого не повинно дивувати, що обидві армії - російська і українська - все більше і більше розраховують на старі танки. За 22 місяці запеклих боїв росіяни втратили близько 2500 танків, українці - 700. Для обох армій ці втрати становлять близько двох третин танків, якими вони володіли на момент початку широкої війни в лютому 2022 року.

Відео дня

Жодна зі сторін не може побудувати або придбати за кордоном достатню кількість сучасних танків, щоб заповнити втрати. Обидві сторони все більше залежать від старих танків, які вони витягують зі сховищ або, у випадку України, захоплюють у Росії.

Кремль розконсервував сотні Т-62 в минулому році і зробив все можливе, щоб згладити найсильніші недоліки цих машин, зазначає видання. В кінці листопаді з'явилося відео з російським Т-62, на який навісили блоки динамічного захисту, сітку від дронів і передні мінні плуга, а також варіант чотиримісного 42-тонного танка, на який повісили реактивну броню, запозичену у Т-90, а також сучасний приціл навідника 1пн96мт-02 для його 115-міліметрової основної гармати.

Колишні російські Т-62, що знаходяться на озброєнні 154-ї Української механізованої бригади, очевидно, не мають цих оновлень. Але, можливо, в розробці знаходиться додаткова броня, уточнює Forbes.

Війна з Росією: як проходить озброєння України

У зв'язку з тим, що допомога з США для Києва знаходиться в підвішеному стані, американські військові пропонують Україні змінити свою стратегію в 2024-му році, щоб зосередитися на утриманні тих територій, які знаходяться під її контролем, а також налагодити виробництво власного озброєння, повідомив The New York Times. Мета полягає в тому, щоб створити загрозу за допомогою дронів і ракет великої дальності, щоб в кінці наступного року або в 2025 році з'явилася можливість для повноцінних переговорів з агресором.

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