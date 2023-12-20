Президент Володимир Зеленський вже зустрічався з керівниками американських військових підрядників під час візиту до Вашингтона минулого тижня, щоб обговорити питання локалізації виробництва.

Частина високопоставлених американських військових пропонують Україні змінити свою стратегію в 2024-му році на "утримуй і виробляй", тобто зосередитися на утриманні наявної території і створити можливості для виробництва власної зброї.

Оскільки український наступ зараз застопорився, а шанси на просування по суші невеликі, мета полягає в тому, щоб створити загрозу за допомогою дронів і ракет великої дальності, щоб в кінці наступного року або в 2025 році з'явилася можливість для повноцінних переговорів з Росією, пише The New York Times.

Ідея використання, в тому числі, різних видів дронів, вказує шлях у боротьбі України з Росією, яку просуває Білий Дім і підтримує українське керівництво. Ідея полягає в тому, щоб доповнити озброєння, надане західними партнерами, озброєннями вітчизняного виробництва, включаючи інноваційні системи, такі як флот морських безпілотників.

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В осяжному майбутньому Україні доведеться в значній мірі покладатися на військову допомогу в однобокій війні проти Росії, ворога з набагато більшим промисловим потенціалом і кількістю населення. Велика частина цієї допомоги зараз знаходиться під питанням, оскільки Конгрес США відклав голосування з питання військової допомоги, зазначає видання:

Зіткнувшись з такими перешкодами, адміністрація Байдена просуває створення спільних підприємств між американськими та українськими виробниками зброї. Президент України Володимир Зеленський, який рекламує Україну як "центр" виробництва зброї та бойових випробувань, зустрівся з керівниками американських військових підрядників під час візиту до Вашингтона минулого тижня"

Інноваційна зброя

За словами Сергія Грабського, військового аналітика, колишнього полковника, вітчизняні виробники зброї забезпечили близько 20 відсотків потреб української армії з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року.

Україна виробляє бронетехніку і танки, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди і протитанкові ракети з лазерним наведенням. Однак її найбільший потенціал видно в бойових випробуваннях інноваційних систем, які можуть перевершити стару військову техніку, кажуть військові експерти.

"Вибухові морські дрони, новий клас військово-морської зброї, вперше були застосовані в бойових діях при захисті від нападу Росії на Україну. У Києві реалізуються дві виробничі програми: одна знаходиться у веденні військової розвідки, а інша – внутрішньої розвідки", - йдеться в публікації.

За рік з моменту виходу в Чорне море дрони пошкодили і потопили десятки російських кораблів і, поряд з ракетами, наданими Заходом, зіграли роль в тому, що Росія була змушена вивести судна з Севастопольської гавані.

"Ні в кого немає такого досвіду використання морських дронів, як у нас, - сказав в коментарі NYT пілот дрона з позивним "Тринадцятий", який прийшов на співбесіду в лижній масці з міркувань безпеки. - Немає ні інструкторів, ні підручників. Зараз ми пишемо ці книги".

Війна в Україні: допомога США

Новий пакет військової та фінансової допомоги Україні не буде прийнятий до кінця 2023 року, оскільки переговори доведеться продовжити в січні, після канікул. Це сталося через те, що демократи і республіканці не змогли домовитися з внутрішньополітичних питань, перш за все - питання забезпечення кордонів, через які в Штати перебираються тисячі мігрантів. Як пише Financial Times, рішення перенести додаткові переговори на наступний місяць означає, що переговори можуть збігатися з термінами, встановленими Конгресом 19 січня та 2 лютого, щоб уникнути закриття різних державних установ.

Дане повідомлення змусило Білий дім оголосити, що наступний пакет військової допомоги, який США нададуть Україні 30 грудня, стане останнім, - до тих пір, поки Конгрес США не схвалить нову програму.