Переговорники від обох партій в Конгресі вже кілька тижнів сперечаються з приводу вимог республіканців посилити безпеку кордонів США, перш ніж розглянути запит Білого дому на збільшення фінансування України.
Але після того, як переговори зайшли в глухий кут, лідери демократичної більшості і республіканської меншини в Сенаті США Чак Шумер і Мітч Макконнелл в спільній заяві підтверили, що новий пакет військової та фінансової допомоги Україні не буде прийнятий до кінця 2023 року та підтвердили, що переговори доведеться продовжити в січні, після канікул.
За словами законодавців, двопартійні переговори з безпеки південного кордону США приносять "обнадійливі успіхи". Вони відзначили, що незважаючи на" складні проблеми", в Сенаті будуть шукати спосіб вирішити питання кордону, а також допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.
"Сенат не залишить ці виклики національній безпеці без відповіді. Поки переговірники вирішують питання, що залишилися, ми сподіваємося, що їх зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів щодо додаткового документу з національної безпеки на початку нового року", — заявили сенатори.
Шумер і Макконнелл підкреслили, що час, що залишився 2023 року переговорники і Білий дім будуть продовжувати працювати над угодою.
Як пише Financial Times, рішення перенести додаткові переговори на наступний місяць означає, що переговори можуть збігатися з термінами, встановленими Конгресом 19 січня та 2 лютого, щоб уникнути закриття різних державних установ.
Допомога США Україні - що відомо
Республіканці в Конгресі США заблокували законопроект про зовнішню допомогу союзникам на загальну суму близько 110 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд повинна була б отримати Україна в якості озброєння.
На цьому тлі в Білому домі заявили, що наступний пакет військової допомоги, який США нададуть Україні 30 грудня, стане останнім, принаймні, до тих пір, поки Конгрес США не схвалить нову програму допомоги.