Не нехтуйте своєю безпекою.

Російська окупаційна армія запустила нові безпілотні літальні апарати в бік України. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про їхнє пересування у своєму офіційному Telegram-каналі.

Інформація оновлюється...

Близько опівночі Повітряні сили повідомили, що в напрямку Одеси з Чорного моря летять нові безпілотники.

Відео дня

Вже о 23:51 Кухта написав про нові дрони в бік Снігурівки.

Близько 23:46 військові повідомили про нову групу безпілотників з Чорного моря у напрямку Одеської області, курс північно-західний. Також оголошено про ракетну небезпеку для Харківщини.

О 23:34 начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що місто атакували дронами, пролунали вибухи.

"Інформацію щодо можливих постраждалих або пошкоджень обʼєктів цивільної інфраструктури зараз зʼясовуємо. Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, дотримуватись правила двох стін та залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги", - закликав він.

О 23:20 ударні дрони зафіксували у Херсонській області, вони рухалися у північно-західному напрямку на Миколаївщину.

Останні атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, ввечері загарбницькі війська вже запускали дрони по Україні, тоді вибухи пролунали у Харкові.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки пострадали троє людей - у них легкі забої та гостра реакція на стрес. Зафіксовано влучання у приватний будинок в Салтівському районі, пошкодження в Слобідському районі та пожежа у магазині.

Вас також можуть зацікавити новини: