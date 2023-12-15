Тривога охопила п'ять областей.

У п'ятницю, 15 грудня, російські загарбницькі війська випустили ракету в бік Кривого Рогу. Про це о 16:40 повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше вони повідомляли, що в акваторії Азовського моря фіксують активність російської тактичної авіації. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Наразі тривогу оголошено у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

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Оновлено о 16:55: Відбій загрози, пишуть Повітряні сили.

Оновлено о 16:53: У Кропивницькому пролунали звуки вибухів, повідомляє Суспільне.

Оновлено о 16:48: Ракета змінила напрямок на Кропивницький. Військові закликають мешканців міста перебувати в укриттях.

Ракетні обстріли України: останні новини

Нагадаємо, що вчора по всій території України неодноразово лунали повітряні тривоги. Все через те, що російські загарбники піднімали у небо винищувачі МиГ-31К.

Під час тривог окупанти випускали по Україні ракети, повідомлялося про вибухи на Київщині, Хмельниччині та Дніпропетровщині. Згодом у Повітряних силах повідомили, що ударів було завдано "Кинджалами". У Хмельницькій області зафіксували "приліт".

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