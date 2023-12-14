Оголошено тривогу по всій території країни.

У четвер, 14 грудня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Про небезпеку повідомляють у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

О 14:09 військові написали, що було зафіксовано зліт російського МиГ-31К Повітряно-космічних сил Росії з аеродрому Саваслейка (Нижньогородської області). Вже згодом вони повідомили про можливі пуски ракет з району Липецької області.

О 14:21 Повітряні сили повідомили, що росіяни здійснили пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області. "Вся Україна - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликали вони українців.

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Оновлено о 15:00: Військові повідомили про відбій загрози по МиГ-31К. Водночас активність російської тактичної авіації на півдні та сході залишається, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено о 14:56: У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що мова йде про пуски "Кинджалів".

Оновлено о 14:52: Військові фіксують нові пуски ракет - цього разу з Курської області в напрямку Сумщини.

Ракетні атаки РФ: останні новини

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські загарбники вдарили по Києву балістичними ракетами. Повідомлялося про пожежі та руйнування на місцях падіння уламків від ракет, постраждали 53 людини, 20 з них потрапили до лікарні.

Крім того, тієї ночі окупанти атакували українські міста безпілотними літальними апаратами типу "Shahed", їх запустили з окупованого Криму. Українська протиповітряна оборона збила всі десять дронів та десять цілей, що летіли по балістичній траєкторії.

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