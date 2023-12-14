Це сталося вже за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Росія сьогодні атакувала Хмельницьку область аеробалістичними ракетами "Кинджал". Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Відбувся пуск і ракети попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі, в напрямку до Старокостянтинова. Оголошення тривоги відбулося приблизно о 14:09, в час коли залунав сигнал повітряної тривоги по всій Україні. Ну і фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги уже був "приліт" на Хмельниччині", - повідомив він. При цьому підкреслив, що часу було дуже мало.

Ігнат сказав, що Росія вдарила ракетою "Кинджал". При цьому відмовився говорити чи є потрапляння, щоб не допомагати ворогу з інформацією.

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"Про наслідки, тим паче роботу "Кинджалів", а це був Х-47 "Кинджал", ми не говоримо. Нехай ворог там робить свої висновки. Щоб не годувати їх інформацією, куди вони цілили, куди вони влучили чи не влучили", - зазначив він.

Оновлено о 17:10: Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook написав, що сьогодні сигнал "Повітряна тривога" в області оголошувався вже чотири рази. Він додав, що Росія не зупиняється й атакує Київщину ракетами.

"На щастя, постраждалих в області немає. Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей не зафіксовано. Інформацію ретельно перевіряємо", - повідомив голова ОВА.

Він закликав жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не фіксувати роботу сил протиповітряної оборони та не викладати в мережу місця падіння уламків.

Ракетні атаки 14 грудня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні по всій території України кілька разів оголошувалась повітряна тривога. Це було пов'язано зі зльотами російського МиГ-31К.

Вдень повідомлялося про пуски ракет в бік Старокостянтинова Хмельницької області. Вже згодом російські загарбники знову випустили ракети, мешканці Києва та Хмельниччини повідомляли, що чують вибухи.

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