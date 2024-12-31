Вранці 31 грудня по всій території України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів.
Згодом у Сумській ОВА повідомили, що ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади, наслідки атаки росіян уточнюються.
Також російські загарбники атакували Київ та область балістичними ракетами.
У КМВА повідомили про роботу ППО в столиці. Також там закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги.
Зазначимо, що це вже друга така російських загарбників по столиці з початку доби. Так, о 03:00 Повітряні сили України повідомили про загрозу балістики з північного сходу. А вже незабаром в бік столиці запустили швидкісні цілі. Про роботу ППО в Києві повідомляв мер Віталій Кличко.
Оновлено 8.15. Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Шостки Сумської області, ЗМІ повідомляють про низку вибухів.
Оновлено 8.15. У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. Уламки впали на покрівлю приватної будівлі, інформація ще перевіряється. Зазначається, що пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих поки що не надходило.
При цьому в Росії вже стандартно заявили, що завдали ударів по якихось міфічних "штабах".
"Удари завдано вранці по південно-східній околиці Києва, імовірно, по одному зі штабів або іноземним військовим", - пише пропагандистьське "РІА-Новости".
Російські атаки по Україні
Крім ракет, у частині регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу БПЛА. Також російські окупанти підняли в повітря МІГ-31К, через що тривогу оголосили по всій країні.
Нагадаємо, 25 грудня російські загарбники завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет різних класів, а також ударних БПЛА.
На думку військового експерта Олександра Коваленка, окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по Україні у новорічну ніч. На його думку, окупанти вже встигли зібрати достатню кількість ракет для такої атаки.