У Києві та області працювала ППО.

Вранці 31 грудня по всій території України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів.

Згодом у Сумській ОВА повідомили, що ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади, наслідки атаки росіян уточнюються.

Також російські загарбники атакували Київ та область балістичними ракетами.

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У КМВА повідомили про роботу ППО в столиці. Також там закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги.

Зазначимо, що це вже друга така російських загарбників по столиці з початку доби. Так, о 03:00 Повітряні сили України повідомили про загрозу балістики з північного сходу. А вже незабаром в бік столиці запустили швидкісні цілі. Про роботу ППО в Києві повідомляв мер Віталій Кличко.

Оновлено 8.15. Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Шостки Сумської області, ЗМІ повідомляють про низку вибухів.

Оновлено 8.15. У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. Уламки впали на покрівлю приватної будівлі, інформація ще перевіряється. Зазначається, що пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих поки що не надходило.

При цьому в Росії вже стандартно заявили, що завдали ударів по якихось міфічних "штабах".

"Удари завдано вранці по південно-східній околиці Києва, імовірно, по одному зі штабів або іноземним військовим", - пише пропагандистьське "РІА-Новости".

Російські атаки по Україні

Крім ракет, у частині регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу БПЛА. Також російські окупанти підняли в повітря МІГ-31К, через що тривогу оголосили по всій країні.

Нагадаємо, 25 грудня російські загарбники завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет різних класів, а також ударних БПЛА.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по Україні у новорічну ніч. На його думку, окупанти вже встигли зібрати достатню кількість ракет для такої атаки.

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