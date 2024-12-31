У ніч на 31 грудня Російська Федерація запустила по Україні балістичні ракети, у Києві пролунали вибухи.
О 03:00 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-сходу та закликали киян перебувати в укриттях. За 11 хвилин військові зафіксували швидкісну ціль в районі Шостки західним курсом.
Мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, що у Києві працює протиповітряна оборона. Про можливі наслідки обстрілу не повідомлялося.
Україна під російською атакою
Зараз триває черговий наліт російських дронів камікадзе типу "шахед". Безпілотники фіксували в південній частині Полтавщини, на межі Сумщини та Полтавщини, а також у східній частині Сумщини.
Нагадаємо, що на Різдво російська окупаційна армія випустила по Україні понад 180 безпілотних літальних апаратів та ракет різного типу. Внаслідок обстрілу знову постраждала енергетична система.