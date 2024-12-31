Росіяни щороку обстрілюють Україну 31 грудня.

У ніч на 31 грудня Російська Федерація запустила по Україні балістичні ракети, у Києві пролунали вибухи.

О 03:00 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-сходу та закликали киян перебувати в укриттях. За 11 хвилин військові зафіксували швидкісну ціль в районі Шостки західним курсом.

Мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, що у Києві працює протиповітряна оборона. Про можливі наслідки обстрілу не повідомлялося.

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Україна під російською атакою

Зараз триває черговий наліт російських дронів камікадзе типу "шахед". Безпілотники фіксували в південній частині Полтавщини, на межі Сумщини та Полтавщини, а також у східній частині Сумщини.

Нагадаємо, що на Різдво російська окупаційна армія випустила по Україні понад 180 безпілотних літальних апаратів та ракет різного типу. Внаслідок обстрілу знову постраждала енергетична система.

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