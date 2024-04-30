В Україні ліквідували "пачку" із семи окупантів, їхні імена перерахував офіцер ЗСУ / Колаж УНІАН, фото t.me/a_shtirlitz

Збройні сили України "покарали" ліквідацією сімох військових РФ, які прийшли з війною до українців.

Про їхню "демобілізацію" повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" (у мережі він щодня уточнює імена "свіжих" знищених окупантів на українському полі бою). За його даними, є 7 нових імен:

  • Командир батальйону майор Прачук Олександр;
  • майор Люльчак Андрій;
  • командир роти капітан Ільченко Віталій;
  • капітан Комлацький Андрій;
  • старший лейтенант Смородін Владислав;
  • лейтенант Старков Віктор;
  • молодший лейтенант Мраков Сергій.

Ось, як виглядають військові:

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Ліквідовані військові РФ, про яких 30 квітня повідомив Анатолій Штефан / фото t.me/a_shtirlitz

Втрати РФ в Україні подолали червону лінію 30 квітня

Уранці 30 квітня втрати Росії в Україні подолали новий "червоний" поріг - становлять понад 468 тисяч осіб, якщо рахувати з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані опублікував Генштаб ЗСУ. Там уточнили, що за добу наша армія знищила 1 250 військових ворожої армії.

Також у РФ є втрати по техніці: знищено дві крилаті ракети, 1 засіб ППО, 2 РСЗВ, 26 артилерійських системи тощо.

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