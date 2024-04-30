Збройні сили України "покарали" ліквідацією сімох військових РФ, які прийшли з війною до українців.
Про їхню "демобілізацію" повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" (у мережі він щодня уточнює імена "свіжих" знищених окупантів на українському полі бою). За його даними, є 7 нових імен:
- Командир батальйону майор Прачук Олександр;
- майор Люльчак Андрій;
- командир роти капітан Ільченко Віталій;
- капітан Комлацький Андрій;
- старший лейтенант Смородін Владислав;
- лейтенант Старков Віктор;
- молодший лейтенант Мраков Сергій.
Ось, як виглядають військові:
Втрати РФ в Україні подолали червону лінію 30 квітня
Уранці 30 квітня втрати Росії в Україні подолали новий "червоний" поріг - становлять понад 468 тисяч осіб, якщо рахувати з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані опублікував Генштаб ЗСУ. Там уточнили, що за добу наша армія знищила 1 250 військових ворожої армії.
Також у РФ є втрати по техніці: знищено дві крилаті ракети, 1 засіб ППО, 2 РСЗВ, 26 артилерійських системи тощо.