Український офіцер уточнив, про кого йдеться.

Збройні сили України "покарали" ліквідацією сімох військових РФ, які прийшли з війною до українців.

Про їхню "демобілізацію" повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" (у мережі він щодня уточнює імена "свіжих" знищених окупантів на українському полі бою). За його даними, є 7 нових імен:

Командир батальйону майор Прачук Олександр;

майор Люльчак Андрій;

командир роти капітан Ільченко Віталій;

капітан Комлацький Андрій;

старший лейтенант Смородін Владислав;

лейтенант Старков Віктор;

молодший лейтенант Мраков Сергій.

Ось, як виглядають військові:

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Втрати РФ в Україні подолали червону лінію 30 квітня

Уранці 30 квітня втрати Росії в Україні подолали новий "червоний" поріг - становлять понад 468 тисяч осіб, якщо рахувати з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані опублікував Генштаб ЗСУ. Там уточнили, що за добу наша армія знищила 1 250 військових ворожої армії.

Також у РФ є втрати по техніці: знищено дві крилаті ракети, 1 засіб ППО, 2 РСЗВ, 26 артилерійських системи тощо.

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