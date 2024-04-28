Про них опублікували дані.

В Україні військові заявили про ліквідацію чотирьох лейтенантів армії Російської Федерації. Один із них мав звання молодшого, як уточнив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (псевдонім "Штірліц").

Військовий регулярно повідомляє про втрати армії Росії в мережі, публікуючи нові прізвища та дані "вантажу 200" (умовно позначення знищених військових). За даними Штірліца, серед них:

Лейтенант Вічкуткін Ігор;

лейтенант Безпалий Анатолій;

лейтенант Кухужев Ігор;

молодший лейтенант Яфізов Олег.

Відео дня

Що відомо про останні втрати РФ у війні - дані за 28 квітня

Сьогодні Генштаб ЗСУ оновив офіційну статистику щодо втрат російської армії в Україні. Так, за добу наші військові знищили 1 096 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення "відмінусовано" 466 150 осіб.

Незважаючи на таку страшну статистику, політичне керівництво Росії каже, що важливо продовжувати "СВО". Сьогодні про це висловився Дмитро Пєсков (прес-секретар Путіна). Він назвав президента України Володимира Зеленського "специфічним", звинуватив Україну в безперестанному бажанні кидати на війну тисячі людей, і сказав: "Для нас головне - ми повинні продовжити "спеціальну військову операцію", убезпечити себе".

Вас також можуть зацікавити новини: