Україна повернула з російського полону 270 людей, – Зеленський

Додому повернулися, зокрема, пʼять військових, які вважалися загиблими після теракту РФ в Оленівці.

Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією після понад двох місяців паузи. Додому повернулися 270 полонених. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року", – написав президент.

Він додав, що більшість звільнених – це бійці, які захищали Україну в Маріуполі. Також додому повернулися захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.

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"Багатьох незаконно засудили в Росії. Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року. Ми пам’ятаємо про кожного й кожну та продовжуємо шукати всіх. Дякую всім, хто працює заради обмінів. І, звісно, вдячний нашим воїнам, які на фронті поповнюють обмінний фонд для України, щоб ми могли повертати своїх", – додав президент.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram, що серед звільнених 261 військовий та 9 цивільних. Там також зазначили, що це вже третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня. Серед звільнених, зокрема, 38 офіцерів. Також є бійці, яких було взято в полон у 2018 та 2020 роках.

"Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", – додали в Координаційному штабі.

Обмін військовополонених - важливі новини

Нагадаємо, останній великий обмін полоненими пройшов 19 серпня. Тоді в Україну повернулися 103 військових. Серед звільнених, крім бійців ЗСУ, також були військові ВМС, ТРО, Нацгвардії та ДПСУ. Також під час обміну було звільнено кількох українських офіцерів.

Після цього Україна провела ще один спеціальний обмін на День Незалежності. Тоді в Україну повернули 10 військових, які вважалися зниклими безвісти в Донецькій області.

Вже 16 серпня наближений до ексочільника ГУР МО України Кирила Буданова Telegram-канал Ukraine context повідомляв про те, що деякий час тому між Києвом та Москвою мав відбутися обмін полоненими. Однак Кремль почав затягувати цей процес.

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