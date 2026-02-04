Перший результат переговорів з Росією: Зеленський анонсував обмін полоненими

За словами президента України, війну потрібно завершувати реально, а не давати Росії "винагороду".

Найближчим часом має відбутися черговий обмін військовополоненими з Росією. Про підготовку до цього заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що повернення людей додому залишається пріоритетом. Заява пролунала після другої зустрічі української делегації в тристоронньому форматі з РФ і США.

"Загалом, наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери повинні бути готові забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора", – зазначив він у Telegram.

За його словами, завершення конфлікту має бути реальним, а не декларативним.

Вимоги до партнерів : надання дієвих гарантій безпеки та посилення тиску на Москву.

: надання дієвих гарантій безпеки та посилення тиску на Москву. Вимоги до РФ : агресор не повинен отримати жодних "винагород" або поблажок.

"Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість", – підкреслив президент, додавши, що українці повинні відчувати реальний рух до миру, а не паузу перед новими ударами ворога.

Переговори з Росією - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, чому РФ зволікає з мирною угодою. На початку зими теж проходили переговори, і тоді багато хто припускав, що незабаром відбудеться підписання угоди про припинення вогню, і що нібито ініціатор війни Володимир Путін готовий до цього. Але цього не сталося.

Пєсков, у свою чергу, цинічно пояснив, чому Росія відмовляється закінчувати війну проти України. За його словами, позиція Росії "гранично зрозуміла" і українській, і американській переговорним сторонам.

