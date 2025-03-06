За його словами, якщо це буде необхідно, то Україна запитуватиме розвіддані від Німеччини.

Україна ще не отримала детальну інформацію стосовно того, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних від США, але вже триває робота над альтернативами. Про заявив міністр оборони Рустем Умєров сказав під час спільної прес-конференції з міністром оборони Німеччини у Берліні.

"Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали детальної інформації про те, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами", - сказав Умєров, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, якщо це буде необхідно, то Україна буде запитувати розвіддані від Німеччини також.

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Припинення передачі розвідданих - деталі

Як повідомляв УНІАН, США припинили ділитися всіма розвідданими з Україною. За інформацією Sky News, обмін всіма даними був припинений 5 березня.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова надавати Україні розвідувальні дані. "Наша розвідка є суверенною... з нашими власними можливостями. Ми передаємо це українцям", - запевнив міністр.

Водночас, деякі союзники Сполучених Штатів розглядають можливість скорочення обсягів розвідданих, що передаються Вашингтону, у відповідь на примирливий підхід адміністрації президента США Дональда Трампа до Росії, написало NBC News із посиланням на чотири джерела, безпосередньо знайомі з ходом обговорень.

Такий крок розглядається через побоювання за безпеку іноземних агентів, чиї особи можуть бути випадково розкриті.

Повідомлялося, що кожне розвідувальне агентство вважає своїм священним обов'язком захищати своїх агентів і зберігати їхню анонімність. Будь-яка загроза цій безпеці підриває довіру, і це може змусити спецслужби деяких країн утриматися від передачі певної інформації Вашингтону.

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