Для інженерних робіт залучено нові сили та техніку.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк поїхав на фронт з інспекцією робіт щодо фортифікаційного облаштування оборонних рубежів.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, Гаврилюк проїхав кілька сотень кілометрів вздовж лінії фронту, щоб на місці на власні очі побачити, якими темпами ведуться роботи щодо фортифікаційного облаштування оборонних рубежів.

"На місці разом з представниками парламенту, головами обласних військових адміністрацій оцінили ситуацію, обговорили проблемні питання. Об’єктивно, останнім часом інженерні роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами. Вже кілька тижнів цьому сприяє і погода. Залучені нові сили та технічні можливості. Урядом виділені необхідні кошти", – зазначив Гаврилюк.

За його словами, складений та затверджений план фортифікаційного облаштування оборонних рубежів, яким визначено обсяги робіт, терміни виконання та відповідальні за кожну ділянку.

Україна провалює захист передової

Днями раніше аналітик Defense Express Сергій Згурець застерігав, що Україні не вистачає не тільки техніки, але навіть бетону і лісу для будівництва ефективної лінії укріплень у зоні біля Авдіївки. Тобто, ЗСУ немає чим облаштувати вириті траншеї, пояснював він.

Також Згурець підтвердив, що до будівництва захисту залучають не лише інженерні полки, але і "бойову" силу.

Зазначимо, що бійці ЗСУ пояснюють відступ з Авдіївки не відсутністю лінії укріплень. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко перерахував фактори, які мали більший вплив.

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