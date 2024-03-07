За словами ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, армія РФ збільшує свій резерв живої сили, в той час як фортифікаційні споруди ЗСУ ще не готові.

Збройні Сили України в цьому році повинні стабілізувати ситуацію на фронті та не дати армії РФ прорвати оборону, а вже наступного року переходити до контрнаступу.

"Тобто весь світ готується до серйозних бойових дій. Наразі нам потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу пролізти там, де він намагається атакувати. Ми віримо, що зможемо це зробити, але, на жаль, є передчуття, що лінія фронту буде рухатися на захід, і трохи ще буде зміщуватися. Тому що ще не готові фортифікації, а ворог підсилює свої резерви", - розповів в ефірі телеканалу "Еспресо" майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він зазначив, що в Росії до літа планують мобілізувати ще 300-500 тисяч людей. За його словами, якщо бойові дії зупиняться на тих напрямках фронту, де вони зараз тривають, то почнеться позиційна війна.

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"Напевно Путін хоче перетворити бойові дії на нових позиціях на продовження АТО, і це може тривати довго, якщо ми не розв'яжемо це питання військовим шляхом за допомогою партнерів. Дипломатичним шляхом це вирішити неможливо тому, що росіяни точно не захочуть виходити з наших територій, а ми не будемо домовлятися про те, щоб віддати частину наших територій в обмін на припинення бойових дій", - зауважив майор запасу НГУ.

Ситуація на фронті: останні новини

Раніше начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що на лівому березі Дніпра російські окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ. Також вона розповіла про втрати ворога біля Кринків.

Крім того, речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що росіяни збільшили кількість атак під Запоріжжям, а саме в районі Роботиного.

"Гарячим напрямком у нашій зоні відповідальності стає Оріхівський, там де ворог намагається зрізати Роботинський виступ. Якщо раніше там було взагалі 0 атак ворога, інколи від 1 до 5 штурмових дій, то протягом минулої доби тут зафіксовано 16 атак противника неподалік Вербового та Роботиного", - розповів він.

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