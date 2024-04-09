Знищення "Бастіонів" зменшить можливості росіян обстрілювати українські міста з окупованого Криму.

Україна потребує інформації про розміщення російських ракетних комплексів "Бастіон" в окупованому Криму, з яких Російська Федерація запускає ракети "Циркон". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Шукаємо в Криму російський ракетний комплекс Бастіон", - повідомив Федоров.

Зокрема, за його словами, саме з цього комплексу росіяни запускають експериментальні гіперзвукові ракети "Циркон", які долітають до українських міст за лічені хвилини.

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Як додав Федоров, щонайменше двічі російські окупанти вже атакували Київщину цими ракетами. За даними української розвідки, "Цирконами" росіяни намагаються пробити українську ППО. "Бастіони" запускають ракети з різних районів окупованого Криму.

У цьому зв'язку, міністр звертається до мешканців тимчасово окупованого півострова з проханням. Потрібна вся інформація про "Бастіони":

місця запусків ракет;

локації зберігання комплексів;

місця зберігання ракет;

заправки.

"А також потрібна інформація про російських військових, які обслуговують Бастіон: імена, посади, місця служби та проживання", - додав Федоров.

Українцям, які живуть в окупованому Криму й мають таку інформацію, а також фото чи відео - слід надсилати в чатбот єВорог. Також міністр радить обовʼязково подбати про власну безпеку: опісля видалити листування з чатботом, фото і відео з галереї, а також з розділу "Видалене".

"Якщо у вас є рідні або друзі на окупованих територіях — поділіться з ними цим повідомленням. І нехай вони потім також видалять його з листування. Дані про "Бастіон" дуже потрібні. Якщо їх знищити, то це мінус можливість для росіян обстрілювати українські міста", - наголосив Федоров.

Застосування росіянами ракет "Циркон"

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого і 25 березня російські окупанти атакували Київщину ракетами, які аналітики визначили як "Циркон".

Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький повідомив, що ракети "Циркон" ще не допрацьовані до повноцінного бойового застосування. Зокрема, ці ракети не виконують визначену бойову задачу. Вони "летять не туди, куди треба".

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