Вони передали координати Силам оборони України.

Партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" зафіксував перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" в окупованому Севастополі.

У своєму Telegram-каналі вони опублікували фотографії з міста. Стверджується, що на них зображено перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П" також відомих як береговий ракетний комплекс "Бастіон-П".

За їхніми даними, установки належать 15-й окремій береговій ракетній бригаді (в/ч 80365) Чорноморського флоту. "Агент простежив маршрути пересування і кінцеву точку призначення ракетного комплексу. Інформація передана СОУ. Очікуємо результатів", - додали партизани.

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Що відомо про комплекс "Бастіон-П"

Береговий ракетний протикорабельний комплекс призначений для ураження надводних кораблів різних типів, а також одиночних кораблів і наземних радіоконтрастних цілей в умовах інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії.

Також "Бастіон-П" є одним з носіїв ракет "Онікс", якими російські загарбники обстрілюють Україну.

Минулого літа повідомлялося, що Україні вдалося вразити такий комплекс під час однієї з атак по об'єктах РФ в Криму.

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