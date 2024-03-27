Ця ракета ще не допрацьована до повноцінного бойового застосування.

Ракети "Циркон" не виконують визначену бойову задачу. Вони "летять не туди, куди треба". Про це розповів керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький у коментарі Суспільному за результатами експертизи уламків "Циркону".

"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована", — пояснив експерт.

За його словами, українська ППО здатна їх збивати - уламки, ураженого 25 березня "Цирконц" свідчать, що її збила системи Patriot. Кульчицький зазначив, що бойова частина ракети містить не більше 40 кілограмів вибухівки.

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"Аналізи ми ще поводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде", — підсумував експерт.

Ракети "Циркон" - останні новини

7 лютого і 25 березня російські окупанти атакували Київщину ракетами, які аналітики визначили як "Циркон". Офіційно у Повітряних силах застосування цих ракет під час березневої атаки поки не підтвердили.

У ВМС заявили, робота з виявлення та знищення пускових установок російських ракет "Циркон" ведеться і триватиме.

Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк попередила, що Росія може продовжити точковий терор ракетами підвищеної дальності "Циркон", які вона тримає в окупованому Криму.

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