Україна провела дві наступальні операції: командувач ДШВ Апостол розкрив результати

Успішні наступальні дії Сил оборони мають не лише військове, а й міжнародне значення.

За результатами двох наступальних операцій Україна відновила контроль над 800 кв км своєї території.

Про це, як повідомляє "Радіо "Свобода", сказав командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами. При цьому він не уточнив, на яких напрямках було досягнуто успіху.

Апостол уточнив, що початкові показники одного з етапів з операцій були вищими, але їх переглянули. За його словами, причиною уточнення стала зміна підходу до обліку територій, де тривали бойові дії й фіксувалася присутність противника.

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Військовий наголосив, що відновлення контролю над територією не гарантує її подальшого утримання. Для цього, за його словами, необхідно заздалегідь готувати оборону, забезпечувати взаємодію між підрозділами й організовувати передачу відповідальності за зайняті рубежі.

Відповідаючи на запитання щодо можливих ризиків після завершення наступальних дій, командувач ДШВ наголосив, що важливо, щоб підрозділи, які переходять до оборони, отримували підготовлені позиції, необхідне забезпечення й чітко визначені завдання.

Апостол також заявив, що успішні наступальні дії Сил оборони мають не лише військове, а й міжнародне значення, оскільки демонструють партнерам здатність України протистояти російській армії й відновлювати контроль над територіями.

Військовий вважає, що українські контрнаступальні дії спростовують російські твердження про неможливість подальшого спротиву і посилюють аргументи України у спілкуванні з міжнародними партнерами.

Апостол навів приклад Добропільської операції, під час якої українським військовим вдалося зупинити наступальні дії значних сил російської морської піхоти. Командувач вважає, що результати цієї операції вплинули на сприйняття ситуації представниками американського військового керівництва.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що в період з березня по вересень 2026 року російські війська втратили контроль над територією площею майже 300 квадратних кілометрів, у тому числі в ході операції "Вівальді" було звільнено щонайменше 147 квадратних кілометрів.

При цьому аналітики зазначали, що статистика за вересень включає звільнення Україною щонайменше 147 кв. км у районі Лиману, хоча сама операція "Вівальді" проводилася українськими силами протягом попередніх місяців.

У результаті з березня 2026 року російські війська втратили загалом 293,59 кв. км (чистий показник по всьому фронту), а отримали контроль лише над 174,44 кв. км.

При цьому у вересні російські війська втратили 46 320 осіб; це третій місяць поспіль, коли втрати перевищують 40 000 осіб, і найвищий показник щомісячних втрат Росії за 2026 рік на даний момент.

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