За півроку росіяни втратили майже вдвічі більше територій, ніж захопили, - ISW

ЗСУ за півроку звільнили 300 квадратних кілометрів.

У період з березня по вересень 2026 року російські війська втратили контроль над територією площею майже 300 квадратних кілометрів, у тому числі в ході операції "Вівальді" було звільнено щонайменше 147 квадратних кілометрів. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, оцінюючи успіхи Сил оборони та втрати росіян на фронті.

Так, за даними ISW, у вересні 2026 року російські війська захопили 175,54 кв. км, але втратили контроль над 256,35 кв. км території України, що призвело до чистих втрат у розмірі 80,81 кв. км (втрати 2,69 кв. км на добу).

Показники змін території для російських військ у вересні також виявилися негативними: росіяни захопили або проникли на територію площею 143,2 кв. км, але втратили 318,38 кв. км, що дало чистий збиток у 175,18 кв. км.

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При цьому аналітики зазначають, що статистика за вересень включає звільнення Україною щонайменше 147 кв. км у районі Лиману, хоча сама операція "Вівальді" проводилася українськими силами протягом попередніх місяців.

У результаті з березня 2026 року російські війська втратили загалом 293,59 кв. км (чистий показник по всьому фронту), а отримали контроль лише над 174,44 кв. км.

При цьому у вересні російські війська втратили 46 320 осіб; це третій місяць поспіль, коли втрати перевищують 40 000 осіб, і найвищий показник щомісячних втрат Росії за 2026 рік на даний момент.

Успіхи ЗСУ на фронті

Наприкінці вересня Сили оборони України звільнили Ридкодуб, Нове та Катеринівку на Лиманському напрямку в Донецькій області, а також відновили контроль поблизу Новомихайлівки та Липового.

Під час операції втрати противника у живій силі склали понад 2 тисячі осіб. Понад 250 російських військових потрапили в український полон.

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