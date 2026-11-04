Україна просунулася у двох областях: в ISW розкрили деталі

Українські війська просунулися та утримують позиції на північ від міста Суми.

Нещодавно Сили оборони змогли просунутися у Сумській та Донецькій областях, а також зірвати низку наступальних операцій армії РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що українські війська просунулися та утримують позиції на північ від міста Суми. Про це свідчать геолокаційні відеозаписи, на яких видно російський удар по українській позиції на південний захід від Андріївки. Хоча до цього російські джерела заявляли, що цей район перебуває під контролем росіян.

Російські війська намагалися наступати на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед, оскільки ЗСУ контратакували на північ від міста.

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За даними джерела, пов'язаного із Західним угрупованням військ РФ, 3 листопада російські війська продовжували наступальні операції на Боровському напрямку. Українські військові, своєю чергою, контратакували на північний схід від Борової. Але ISW не зафіксувало доказів просування російських військ.

2 та 3 листопада російські війська продовжували наступальні операції поблизу Лимана, але не просувалися вперед, оскільки українські війська контратакували на північний схід та південний схід від міста.

"Нещодавно ISW виявила докази, які свідчать про те, що українські війська просунулися в Піскунівці (на північний схід від Слов'янська) та Рай-Олександрівці (на південний схід від Слов'янська) раніше", - йдеться у звіті.

Оцінки ISW – останні новини

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків російські удари по Україні є частиною кампанії Кремля, спрямованої на те, щоб зробити повсякденне життя цивільного населення нестерпним, спричинити значні жертви та завдати шкоди українській економіці. Вони звернули увагу на те, що російські війська протягом 2026 року з більшою жорстокістю б'ють по Україні, внаслідок чого гине багато людей. Часто ці удари тривають навіть кілька днів. Їх мета, кажуть в ISW, - завдати максимальної шкоди цивільному населенню, використати вразливості української протиповітряної оборони та впровадити нові технологічні адаптації, як-от квазікрилаті ракети "Бандероль".

В Інституті зазначають, що Москва намагається створити додаткові труднощі для українського населення напередодні зими 2026-2027 років, оскільки Кремль, ймовірно, оцінює, що ці далекі удари можуть відволікти увагу від нещодавніх успіхів України на полі бою та зрештою змусити Україну до капітуляції, зробивши повсякденне цивільне життя нестерпним.

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