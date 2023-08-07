Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Сьогодні з російського полону вдалося повернути додому ще 22 українських військовослужбовців Збройних сил України.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому - 23.

"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу", - зазначив він.

За словами Єрмака, йдеться про військових, які брали участь у боях на різних напрямках.

Він уточнив, що серед звільнених є поранені. Керівник ОП також зазначив, що усі визволені з російського полону оборонці пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

Як уточнив уповноважений Верховної Ради з прав людини, це 48-й обмін, який вдалося провести. За його словами, загалом додому вдалося повернути 2 тис. 598 українців.

Україна провела останній обмін полоненими з РФ майже місяць тому

Як відомо, перше звільнення українських військових відбулося 24 березня 2022 року.

Згодом між Україною та Росією відбулося ще з десяток обмінів, під час яких додому вдалося повернути як військовослужбовців, так і незаконно захоплених у полон цивільних українців.

Останній обмін відбувся 6 липня, коли з ворожого полону вдалося звільнити одразу 45 українських захисників.

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