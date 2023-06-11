Повернули, зокрема, захисників "Азовсталі".

В неділю, 11 червня, Україна повернула додому 93 рядових та сержантів і двох офіцерів в рамках обміну полоненими з ворогом, повідомив в Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і два офіцери. До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі". Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь", – написав Єрмак.

Голова ОПУ зазначив, що чимало звільнених українських захисників перебували в полоні пораненими. Він також показав щемке відео із реакцією наших воїнів, які вперше за багато місяців змогли доторкнутися до рідної землі.

Обмін полоненими з РФ - що треба знати

Тисячі українських бійців за час повномасштабної війни, розв’язаної Росією, потрапили до ворожого полону. Звільнити вдалося майже 2,5 тисячі осіб. Останній обмін полоненими відбувся 25 травня. Під час нього звільнили, зокрема, 68 осіб, що вважалися зниклими безвісти.

Крім українських військових окупанти взяли в полон чимало цивільних. В січні за посередництва Туреччини Україна та Росія обговорювали створення гуманітарного коридору для повернення всіх цивільних українців, яких ворог утримує з 2014 року. Ворог уповільнює процес їхньої передачі Україні.

До цього часу з полону вдалося звільнити 139 цивільних. Серед тих, кого досі утримує ворог, викрадений на Київщині журналіст УНІАН Дмитро Хилюк.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що повернути всіх військових та цивільних з російського полону буде можливим тільки після виконання запропонованої Україною формули миру

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