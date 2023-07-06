Також вдалося повернути додому двох оборонців, які мали статус зниклих безвісти.

З російського полону сьогодні, 6 липня, додому повернули ще 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних.

Як уточнює керівник ОП Андрій Єрмак у своїх соцмережах, серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсона.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них - герой", - висловився Єрмак.

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Окремо зауважується повернення двох незаконно вивезених до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річної Варвари. "Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких РФ незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", - йдеться у повідомленні Єрмака.

ОНОВЛЕНО 16:11. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, своєю чергою, вказує, що визволені з російського полону військові захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. Також вдалося повернути додому двох оборонців, які мали статус зниклих безвісти.

Деякі з українських захисників мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції, а відразу після обміну всі повернуті з ворожої неволі отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв’язку з рідними.

Обмін полоненими - останні новини

Крайній обмін полоненими відбувся 11 червня 2023 року. Тоді додому з ворожої неволі повернули 93 рядових і сержантів і двох офіцерів - зокрема, з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний і з-під Бахмута. Того дня також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь".

До цього, 25 травня, з російського полону визволили 68 осіб, які вважалися зниклими безвісти.

Відомо, що Росія усупереч міжнародному праву утримує у неволі цивільних осіб, прирівнюючи їх до військовополонених. Серед тих, кого досі утримує ворог, викрадений на Київщині журналіст УНІАН Дмитро Хилюк.

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