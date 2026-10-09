Україна розпочала кампанію з блокування неба в РФ: в аеропортах колапс, - соцмережі

Сьогодні, 9 жовтня, Москва зазнає атаки безпілотниками і повітряними кулями. В місті лунають вибухи. На тлі цих подій всі чотири московські аеропорти призупиняють і скасовують рейси.

Українська повітряна кампанія з блокування повітряного простору в Російській Федерації розпочалася з Москви. В московських аеропортах затримують і скасовують сотні рейсів. Про це пише телеграм-канал Ukraine context, який вважають близьким до керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Зокрема, відзначається, що раніше обіцяна кампанія з блокування повітряного простору Російської Федерації розпочалася трохи із запізненням.

"Але на те були поважні причини і прохання від деяких партнерів", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, Москву і область атакували дрони і малі повітряні кулі.

З південних районів Москви надходить інформація про роботу російських сил протиповітряної оборони. Зокрема, мешканці районів Капотня, Кузьминки, Любліно, Мар'їно, Царицино, Чертанове, Оріхово-Борисове, Текстильники, Нагатинський затон та інших повідомляють про звуки вибухів, а деякі пишуть, що спостерігали роботу ППО.

В "Росавіації" повідомили, що в чотирьох московських аеропортах – "Внуково", "Домодедово", "Жуковском", "Шереметьево" – реалізується план "Ковьор".

Водночас, як свідчать інші повідомлення в російських соціальних мережах, в аеропортах Москви затримується понад 200 рейсів і скасовані понад 200.

Це пов’язано із запровадженими обмеженнями через небезпеку безпілотників. Зокрема, від опівночі за місцевим часом обмеження застосовані в аеропортах "Внуково", "Домодєдєво" і "Жуковський". Спочатку ці обмеження діяли до 7:00 ранку. Пізніше впродовж доби в деяких московських аеропортах знову вводили обмеження, а з 15:40 в усіх цих аеропортах, у тому числі в аеропорті "Шереметьєво", знову не приймають літаки.

Тотальний план "Ковьор"

Як повідомляв УНІАН, ще 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає повністю небезпечним. З такою заявою він звернувся до міжнародних партнерів та авіакомпаній, що здійснюють рейси до російських міст.

Деякі західні аналітики вважали, що заява Зеленського може вплинути на мислення російського диктатора Володимира Путіна та майбутнє російсько-української війни.

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