Україна має намір закрити повітряний простір РФ, і цей план уже працює, - WSJ

У середньому в серпні через близькість безпілотників щодня тимчасово закривалося 32 аеропорти в Росії.

Україна планує посилити присутність своїх безпілотників поблизу російських аеропортів, щоб домогтися їхнього закриття в рамках зусиль з підриву російської економіки та чинення тиску на Москву з метою припинення війни. Видання The Wall Street Journal розповідає, як це можливо і чи спрацює це щодо Кремля.

У вівторок президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії, що російський повітряний простір "стає абсолютно небезпечним". За словами українських військових, за його коментарями стоїть план розмістити в повітрі стільки безпілотників поблизу російських аеропортів, що тимчасові закриття перетворяться на повне припинення польотів.

"Це вже не просто повторення окремих, спорадичних повідомлень про надзвичайні ситуації; це перехід до постійного тиску, спрямованого на паралізацію цивільного повітряного руху в європейській частині Російської Федерації", – заявив представник Південного командування Збройних сил України Сергій Братчук в інтерв’ю WSJ.

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Україна пообіцяла уникати нападів на пасажирські літаки та загибелі мирних жителів. Натомість план полягає в розширенні так званої операції "Килим", у рамках якої безпілотники курсують поблизу російських аеропортів, змушуючи диспетчерів повітряного руху призупиняти зльоти та посадки.

Хоча західні країни припинили пряме повітряне сполучення з Росією після вторгнення, авіакомпанії багатьох країн Близького Сходу та Азії продовжують літати до країни. Відсутність конкурентів із США та Європи виявилася для них перевагою, що компенсує ризик атак українських безпілотників.

Тепер Україна хоче посилити цей ризик

У серпні кількість українських безпілотників, які перетнули кордон повітряного простору Росії, який країна залишила відкритим для цивільних літаків, досягла нового піку – близько 16 000 одиниць, згідно з даними компанії Osprey Flight Solutions, що спеціалізується на авіаційній безпеці:

"На думку експертів з авіаційної безпеки, величезна кількість безпілотників і гарячкова активність російських засобів ППО, які намагаються їх збити, створюють дедалі більші ризики для цивільних літаків. Масштабне використання засобами ППО підміни GPS-сигналів (передачі помилкових GPS-сигналів для відхилення безпілотників від курсу) може дезорієнтувати цивільний повітряний рух".

Як пише WSJ, у середньому в серпні через наближення безпілотників щодня тимчасово закривалося 32 аеропорти в Росії, зокрема в околицях Москви та Санкт-Петербурга.

Стратегія приносить плоди

План Києва щодо примусового закриття нових аеропортів є частиною заходів у відповідь країни на ескалацію російських авіаударів, заявив високопоставлений український чиновник.

При цьому авіакомпанії вже починають побоюватися зростаючого ризику. Наприкінці червня ізраїльська національна авіакомпанія El Al призупинила польоти між Тель-Авівом і Москвою, посилаючись на атаки українських безпілотників. У квітні Air India змінила свій останній маршрут, який раніше пролягав через Росію, додавши натомість зупинку для дозаправки в Сеулі на рейсах із Сан-Франциско до Делі.

Інші авіакомпанії покладаються на приватні охоронні компанії, які допомагають визначати маршрути польотів, висоту та час доби, щоб знизити ризики та впоратися зі зростаючими збоями в російському повітряному русі.

Водночас після коментарів Зеленського турецька авіакомпанія Pegasus скасувала кілька рейсів до Росії, пославшись на "технічні та оперативні причини". Наступного дня еміратська авіакомпанія Flydubai пішла за її прикладом, заявивши, що коригує розклад і маршрути польотів у зв’язку зі "зміною ситуації в регіоні".

"За даними спеціалізованої компанії Flightradar24, з 1 вересня внутрішні та міжнародні авіаперевізники скасовують у середньому 86 рейсів на день", – пише WSJ.

Авіакатастрофа – лише питання часу

Натомість Росія застосовує обмежений протокол безпеки, який вона називає "ковровими" обмеженнями, на відміну від прийнятої в міжнародній практиці "повсюдної" заборони, що передбачає формальне закриття повітряного простору. Російський регулятор цивільної авіації публікує інформацію про тимчасове закриття повітряного простору на таких платформах обміну повідомленнями, як Telegram і підтримуваний державою Max, відмовившись від офіційних повідомлень для пілотів (Notice to Airmen).

"Ситуація в повітряному просторі стає дедалі складнішою. Ймовірно, це лише питання часу, коли, згідно зі статистикою, у цій зоні конфлікту та навколо неї відбудеться ще одна катастрофічна подія. Суть у тому, що якщо ви робите те, що робить Росія, це призводить до збиття літаків", – сказав Метт Борі, головний спеціаліст з розвідки в Osprey.

1 вересня Володимир Зеленський попередив авіакомпанії та страхові компанії, що Україна у відповідь на російські удари по цивільній інфраструктурі має намір посилити атаки безпілотниками на територію РФ.

Київ також офіційно поінформував Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) про небезпеку повітряного простору Росії.

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