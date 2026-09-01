Україна розпочинає кампанію з блокування повітряного простору Росії, - Зеленський

Як зауважив президент, в Україні не хочуть втрати невинних життів.

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно звільнив свого радника зі стратегічних питань, звернувся до міжнародних партнерів та авіакомпаній, що здійснюють рейси до російських міст. Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

"Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним", - наголосив Зеленський.

При цьому, як відзначив президент, Україна не загрожує цивільній авіації як такій - жодному цивільному літаку.

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"Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо", - підкреслив Зеленський.

Як зауважив президент, в Україні не хочуть втрати невинних життів.

З цієї причини Зеленський попереджає партнерів:

"У небі Росії закінчились безпечні моменти. Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють в Москві. Кожен з них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць".

Як додав глава держави, важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Санкт-Петербурга та на інші ключові російські напрямки.

За словами Зеленського, Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі.

"Цивільній авіації серед дронів не місце", - зазначив президент.

Удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, у серпні зафіксовано рекордну кількість ударів по російським нафтопереробним заводам. Українські атаки призвели до того, що Росія переживає другу хвилю дефіциту пального.

Нещодавно до РФ приїздив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Україна навіть призупиняла можливі удари по Москві. Однак ініціатор війни Володимир Путін відмовився зустрічатися з директором ЦРУ, оскільки Реткліфф приїхав до Москви із наміром закликати російське керівництво якнайшвидше домовлятися про завершення війни. Директор ЦРУ поділився міркуваннями, що військове та економічне становище Росії погіршується і Москві вигідніше укласти угоду зараз, ніж чекати на подальше ослаблення.

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