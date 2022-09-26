Поставки очікуються в майбутньому.

Україна поки фізично не отримала пересувні зенітні ракетні комплекси NASAMS. Поставки ще не відбулися, проте є рішення про їх схвалення.

Такий коментар дав спікер президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров у коментарі порталу "Суспільне".

"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", — заявив Нікіфоров

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Інформація про постачання згаданих систем ППО норвезького виробництва почала поширюватися після заяви Зеленського в інтерв'ю CBS. Президент сказав: "Нам абсолютно необхідно, щоб США проявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS""

Як уточнив Нікіфоров, Зеленський мав на увазі рішення про постачання. При цьому президент додав, що виділених Україні систем ППО недостатньо для повного захисту від бомбардувань окупантів. Потрібно убезпечити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети та житлові будинки, а це — велика територія.

Україна отримає NASAMS: що відомо

Речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер 16 вересня повідомив, що перші дві батареї норвезьких ЗРК будуть доставлені в Україну до 16 листопада. Такі терміни встановили в Пентагоні.

Штати уклали контракт з компанією Raytheon Missiles & Defense на закупівлю NASAMS для нашої країни. Його загальна вартість становить $180 мільйонів.

На думку експерта Defense Express Івана Киричевського, США передадуть Україні системи ППО приховано і в прискореному темпі. На це натякає форма контракту з їх закупівлі.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що NASAMS посилять оборону України, але тільки за наявності достатньої кількості систем для покриття всієї території.

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