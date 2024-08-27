Україна створює нові бригади для війни у 2025 році, - Forbes

Ймовірно, бригадам потрібно шість місяців для того, щоб підготуватися до бойових дій.

Україна створює нові механізовані бригади. Це ознака того, що лідери України не очікують, що війна Росії проти України закінчиться найближчим часом. Можуть пройти місяці, перш ніж перша з нових бригад буде готовою до бою, пише Forbes.

Militaryland, який уважно стежить за структурою українських військових, отримав фотографії, на яких нібито зображені стажери нової 160-ї механізованої бригади. Нові механізовані бригади навчатимуться в інших країнах і залучатимуть багато новобранців з українців, які проживають там.

Повідомляється, що 160-та механізована бригада навчається в Польщі. Створення нових бригад залежить від двох речей: успішної мобілізації і продовження іноземної підтримки військових зусиль України. Мобілізація є джерелом комплектування нових бригад. Іноземні союзники, ймовірно, нададуть основну частину свого важкого озброєння.

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Формування бригад відбувається через три місяці після завершення попереднього розширення армії. З осені минулого року українська армія сформувала 10 нових бригад: чотири механізовані, п’ять піхотних та єгерську.

Піхотні бригади найлегші у комплектуванні - вони здебільшого їздять на вантажівках. Єгерська бригада - це сила середньої ваги, яка складається з вантажівок і легкої броньованої техніки. Механізовані бригади найважчі: вони їздять на гусеничній і колісній бронетехніці і зазвичай з ротою не менше десятка танків.

Незрозуміло, скільки бригад армія зараз формує і які вони будуть. Їх може бути 10.

На папері 10 бригад потребують 20 тисяч військових. Український закон про мобілізацію, який набув чинності в травні, має на меті залучити ще півмільйона людей до збройних сил шляхом зниження призовного віку з 27 до 25 років, додавання штрафів за ухилення від призову та надання додаткових стимулів для добровольців.

Різні сухопутні сили - морська піхота, національна гвардія та спеціальні підрозділи прикордонної служби - контролюють близько 100 бойових бригад і складають більшість військового персоналу. Сухопутні сили зазнали більшості бойових втрат України, включаючи потенційно 60 000 загиблих.

Україна повинна мобілізувати достатню кількість військ, щоб компенсувати втрати, а також додати війська для нових бригад і будь-яких підрозділів підтримки, які їм потрібні. Це легше сказати, ніж зробити в країні з населенням лише 38 мільйонів, яка вже підтримує мільйонну армію.

Недаремно українське Міноборони планує залучати призовників із великого резерву українців, які проживають за кордоном. Близько 768 000 українських чоловіків віком від 18 до 64 років отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу станом на кінець минулого року, згідно з даними ЄС, отриманими Associated Press .

Отримання бронетехніки може бути настільки ж складним, і неясно, чи зможе Україна зробити це без постійної іноземної підтримки. На механізовану бригаду потрібно кілька сотень одиниць техніки, в тому числі танки, бойові машини, гаубиці, реактивні системи залпового вогню, системи протиповітряної оборони, інженерні та вантажівки.

Десять бригад потребували б тисячі машин. Щоб побачити це в перспективі, за перші 29 місяців широкомасштабної війни союзники України пообіцяли надати для військових зусиль близько 12 000 автомобілів. Не всі ці автомобілі доступні для нових підрозділів: вони компенсують приблизно 6400 одиниць втраченої техніки.

"Може пройти шість місяців або більше, перш ніж нові бригади будуть готові до бойових дій. Іншими словами, це бригади 2025 року - частини, які можуть воювати на четвертому році повномасштабної війни", - зазначає видання.

Українська армія сьогодні

Як повідомляв УНІАН, раніше президент заявляв, що Сили оборони України мають 14 неукомплектованих бригад.

"У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили - пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", – наголошував президент.

Військовий оглядач Денис Попович, коментуючи це питання, висловив думку, що нашій державі ліпше поповнювати новими людьми ті бригади, які вже воюють, а не створювати нові.

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