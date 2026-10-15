Україна створює парк спеціалізованих дронів із ШІ для нової кампанії проти РФ, - The Atlantic

Наразі Зеленський ще не дозволяв своїм військовим перейти до реалізації оригінального плану секретної операції "M&Ms", яка покликана втілювати набагато агресивнішу тактику.

Нові спеціалізовані дрони з керуванням на основі штучного інтелекту можуть застосовуватися у більш агресивній кампанії із завдання ударів в середині РФ. Про це йдеться у статті Саймона Шустера у виданні The Atlantic.

Як нагадав Шустер, з 8 жовтня було уражено щонайменше чотири російські дата-центри, а на минулому тижні російська влада змушена була за один раз скасувати 345 рейсів з аеропортів Москви через атаку дронів.

У зв’язку з цим, за словами журналіста, двоє українських "архітекторів" цієї повітряної кампанії проти РФ повідомили, що це "лише є початком".

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Як він зауважує, на даний час Україна застосовувала далекобійні дрони лише для закриття російського повітряного простору довкола аеропортів без завдання прямих ударів по цим аеропортам. Під час одного інциденту на цих вихідних, за повідомленнями, уламки збитого українського дрона впали на аеропорт у Сочі, спричинивши пожежу в адміністративній будівлі.

Наразі Зеленський ще не дозволяв своїм військовим перейти до реалізації оригінального плану секретної операції "M&Ms", яка покликана втілювати набагато агресивнішу тактику. Шустер стверджує:

"За словами акторів плану, більш амбіційна версія передбачає застосування дронів, керованих завдяки штучному інтелекту, з метою обходу засобів російської протиповітряної оборони і для завдання ударів по аеропортам у Москві та інших містах".

Він зауважив, що один авторів плану додав, що незабаром ці дрони будуть вироблятися у великих масштабах.

Позиція Трампа

Хоча Трамп втрутився, аби забезпечити постачання російського дизельного палива, він нічого не говорив про нещодавні атаки на російські аеропорти та дата-центри. Навпаки, коли минулого місяця він вперше закликав Зеленського припинити бити по російським нафтопереробним заводам, він пом’якшив свою вимогу з натяком щодо можливості завдання ударів по чомусь іншому.

"Там є багато інших цілей", - наголосив Трамп.

При цьому, коли минулого місяця Україна розпочала операцію "M&Ms", Росія посилила бомбардування цивільного населення України, регулярно здійснюючи денні удари по багатоквартирним будинкам, школам і академічним інституціям.

Як зазначає Шустер, на цьому етапі війни ескалація має подвійний ефект:

"Не важливо, які нові озброєння і тактики застосовує Україна, Росія може завжди відповісти з більшою жорстокістю. Схоже, що Трамп більше не зацікавлений у зупинці цього витоку насильства. Він змінив позицію від ролі посередника між ворогуючими сторонами до тої особи, яка укладає угоди з росіянами, і це ставить Зеленського перед суворим вибором: прийняти вимоги Трампа і Путіна для припинення війни на умовах Росії або знайти нові способи продовжувати боротися, з американською підтримкою або без неї".

Про операцію "M&Ms"

Як зазначає журналіст, на початку цього року, коли вперше українські посадовці запропонували Зеленському план "M&Ms", президент України вважав її занадто небезпечною.

Операція передбачала на щоденній основі запускати до тисячі дронів на аеропорти Москви, що унеможливило би здійснювати польоти цивільної авіації. Зеленський дозволив на той час міністру оборони України Михайлу Федорову продовжувати розробляти дрони з штучним інтелектом, необхідних для цієї операції.

Утім, як повідомили двоє ініціаторів плану, Зеленський жорстко контролював розгортання цих дронів, наполягаючи, аби Федоров мінімізував ризики для мандрівників.

За словами Шустера, перша публікація про цю операцію у серпні спричинила інтенсивні обговорення з приводу її моральності. Багато хто в Україні і союзних Західних країнах відзначали, що Росія не виявляє жодних сумнівів у бомбардуванні невинних людей.

"Несправедливо, коли одна сторона порушує всі правила війни, тоді як інша сторона стримується", - повідомив один високопоставлений чиновник з приводу вагання Зеленського.

Один з ініціаторів плану повідомив, що публічний тиск вплинув на рішення Зеленського оголосити 1 вересня про початку повітряної кампанії з попередженням до авіаперевізників та усіх країн, що російське небо стає небезпечним.

На той час Україна не мала засобів, аби діяти після слів Зеленського. Військовим бракувало величезного парку спеціалізованих дронів, необхідних для закриття неба біля московських аеропортів на тривалий період часу.

У відповідь на заяву Зеленського лише один іноземний перевізник на короткий час призупинив здійснювати польоти до Москви. Цим перевізником стала компанія Air Tanzania. Більші перевізники, такі як Emirates або Flydubai, продовжували літати.

"Ми не прослідували зі справою далі", - сказав із розчаруванням один з українських посадовців.

Другий ініціатор плану повідомив, що українські виробники зброї досі створюють парк спеціалізованих дронів, які покликані використовувати технології штучного інтелекту шляхом порівняння карт для встановлення цілей і ухвалення рішення про момент нанесення удару. Він додав, що вперше Україна застосувала новий тип таких дронів у середині вересня – тоді кілька з них завдали ударів на окупованій частині Донецької області. Ці дрони не застосовувалися у великих масштабах проти російських аеропортів.

Натомість, українські військові використовували інші види зброї для досягнення подібного ефекту.

При цьому, замість того, аби атакувати безпосередньо аеропорти, дрона треба лише з’явитися у небі біля Москви, аби змусити російську владу скасувати рейси або закрити злітно-посадкові смуги, поки не мине загроза.

Один радник Зеленського назвав це "побічним ефектом".

Зеленський віддає перевагу цьому підходу, бо це не передбачає завдання ударів по цивільним літакам.

"Це було би піратством. Президент не хоче цього дозволяти", - сказав радник, який був залучений до операції "M&Ms".

План по блокуванню росавіації

Як повідомляв УНІАН, у серпні стало відомо, що операцію, в рамках якої Україна планувала використовувати безпілотники зі штучним інтелектом для масованих атак на московські аеропорти, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, зупинили з двох причин.

1 вересня Зеленський звернувся до міжнародних партнерів та авіакомпаній, що здійснюють рейси до російських міст, із попередженням, що Україна розпочинає кампанію з блокування повітряного простору Росії.

Водночас, на практиці у соціальних мережах повідомлення про те, що свідчили би про початок бокування російських аеропортів, почали з’являтися 9 жовтня. У той день усі чотири московські аеропорти призупиняли і скасовували рейси.

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