З окупованих Олешок 6 тисяч людей евакуюють на підконтрольну територію, - Лубінець

Йдеться як про містян, так і про населення найближчих селищ.

Близько 6 тисяч цивільних українців, які опинилися в російській блокаді в місті Олешки та прилеглих населених пунктах на Херсонщині, будуть евакуйовані на підконтрольну Україні територію. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, переговори щодо евакуації близько 6 тисяч цивільних, включно із 200 дітьми, відбулися ще 15 травня. Залишилося лише оголосити режим тиші на цій ділянці фронту.

"Станом на сьогодні технічно ми обговорили всі питання. Ми чекаємо дату від російської сторони, коли буде запущений процес зупинки вогню й розпочнеться фізична евакуація", - зазначив Лубінець.

При цьому посадовець уточнив, що людей евакуюватимуть саме на підконтрольну Україні територію. Оскільки Олешки відрізані від вільної території руслом Дніпра, евакуація проходитиме у два етапи.

"Громадяни України повинні бути спочатку евакуйовані безпосередньо з цих населених пунктів в умовно безпечне місце, звідки їх забере українська сторона і поверне на територію, яка контролюється українським урядом", – зауважив він.

Омбудсман також підтвердив, що зараз в Олешках відбувається гуманітарна катастрофа.

"Там кожного дня, за моєю інформацією, люди не просто під загрозою загибелі, там кожного дня це відбувається. Тобто люди сидять по підвалах, там відбуваються активні бойові дії, бомбардування, там застосовуються дрони, там закінчилась практично їжа, там недостатньо питної води. На мій погляд, ця гуманітарна катастрофа там вже триває декілька місяців", – зазначив він.

За словами Лубінця, останнім часом ситуація істотно погіршилася, але верифікувати кількість загиблих наразі неможливо.

Ситуація в Олешках

Як писав УНІАН, за даними Олешківської міської військової адміністрації, узимку та навесні містяни масово помирали від холоду й голоду через повне знищення комунальної інфраструктури, нестачу їжі та медикаментів. Продукти до міста майже не завозять, а навіть базові товари продавали за завищеними цінами. Отримати обіцяні окупаційною владою виплати майже неможливо, оскільки для цього потрібно їхати до Скадовська дорогою, яка постійно під обстрілами.

Заа повідомленнями місцевих мешканців, російські військові відбирали у них запаси їжі, а людей, які намагалися їх захистити, били або вбивали. За оцінками міської адміністрації та волонтерів, у місті нині залишаються близько 1700–2000 цивільних із довоєнних 24 тисяч.

