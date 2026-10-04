Майже 400 посилок: Сили оборони доставили гуманітарний вантаж в Олешки (відео)

Екіпаж БпЛА "Перун" під час цієї операції також врятував шістьох тварин.

Вночі 4 жовтня Сили оборони України вдруге доставили 4 тонни гуманітарної допомоги в окуповане місто Олешки (лівобережжя Херсонщини), жителі якого голодують та позбавлені медичної допомоги. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

За його словами, цієї ночі гвардійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Національної гвардії України вдруге провели успішну операцію з доставки до міста гуманітарного вантажу.

"Загалом за допомогою безпілотників військовослужбовці НГУ у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни. Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори", - розповів Вигівський.

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Він подякував всім, хто безпосередньо брав участь у цій операції - доставляв, прикривав, забезпечував інженерний супровід та логістику. Окрема відзнака - екіпажу БпЛА "Перун", який під час цієї операції не лише доправив продукти, а й врятував з окупованої території шістьох тварин, додав міністр МВС.

"Також ми вдячні громадам, закладам освіти, благодійникам та волонтерам з усієї країни, які зібрали гуманітарну допомогу та зробили цю операцію можливою. Усі без винятку посилки - а їх було майже 400 - успішно доправлені", - наголосив він.

Як писав УНІАН, жителі окупованого міста Олешки, що розташовано за 9 км від Херсона, опинилися в пастці - без продовольства, медичної допомоги та базових умов для життя. Після початку російської окупації та підриву Каховської ГЕС там немає електроенергії, газу та питної води, а всі дороги заміновані та атакуються російськими безпілотниками тощо.

Днями українським військовим вдалося доставити в Олешки, де залишається близько 2 тис. цивільних, 4 тис. кг продовольства.

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