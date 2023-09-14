Радакін сказав, що "повільний прогрес України" в контрнаступі не може бути виміряний передбачуваним графіком.

Найбільш високопоставлений військовий офіцер Великобританії Тоні Радакін заявив, що Україна "продовжує утримувати ініціативу, вона відтісняє Росію назад" в короткій оцінці поточного стану бойових дій, даній на ярмарку озброєнь DSEI в Лондоні.

Відкидаючи твердження про те, що контрнаступ України йде насилу, він заявив, що "на півночі вони тримають і закріплюють там російські сили, а на півдні вони просуваються на відстань від 10 до 20 км, в залежності від того, як ви про це судите", пише The Guardian.

Радакін, який активно бере участь у консультуванні головнокомандувача України Валерія Залужного, сказав, що "повільний прогрес" України в контрнаступі не може бути виміряний передбачуваним графіком.

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"Ідея про те, що війна - це чисто і акуратно, і її можна планувати і передбачати в якійсь мірі, -це абсурд", - додав він.

Війна в Україні - останні новини

Збройні Сили України відбили атаки російських загарбників на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і отримали частковий успіх у Кліщіївці та Андріївці.

За добу українськими підрозділами ракетних військ завдано уражень по одному пункту управління, двом зенітно-ракетним комплексам, 5 артилерійським засобам і одному складу боєприпасів противника.

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