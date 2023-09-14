Зокрема, уражено місця зосередження особового складу озброєння та військової техніки загарбників.

Сили оборони України успішно завдали нових ударів по тилу російських окупантів.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соц мережі. "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, українськими підрозділами ракетних військ нанесено ураження по одному пункту управління, двох зенітно-ракетних комплексах, 5 артилерійських засобах та одному складу боєприпасів противника.

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При цьому, сьогодні Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Так, в результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 17 із 22 ворожих "шахедів".

"Загалом ворог завдав 1 ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: новини

ЗСУ відбили атаки російських загарбників на Авдіївському і Мар'їнському напрямках та здобули частковий успіх в Кліщіївці та Андріївці. Зокрема, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. "Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні Генштабу.

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