Сьогодні впродовж доби на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Збройні сили України відбили атаки російських загарбників на Авдіївському і Мар'їнському напрямках та здобули частковий успіх в Кліщіївці та Андріївці. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. "Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Як зазначили у Генштабі, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

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"В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", - наголошується у зведенні.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Степової Новоселівки, Котлярівки Харківської області та Надії, Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка, Берестове Харківської області.

Крім того, на Лиманському напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

Також, на Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Північне Донецької області.

При цьому, на Авдіївському напрямку українські захисники мужньо тримають оборону та успішно відбили низку ворожих атак в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворог завдав неподалік Пантелеймонівки, Кераміка, Ласточкиного, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили близько 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.

Разом з тим, на Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали Водяне, Пречистівка, Новомайорське та Старомайорське Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Водночас, на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Гаврилівка, Зміївка, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та Покровське Дніпропетровської області.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Українські військові увійшли до населеного пункту Андріївка, що на південному фланзі Бахмута, та закріплюються на нових позиціях.

13 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що ситуація в Мар’їнці та Авдіївці загострилася.

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