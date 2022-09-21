Українські оборонці дуже акуратно і дуже хоробро вирішують задачі, які ставить перед ними командування.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна утримує ініціативу на передовій.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива за Україною. Наші оборонці дуже акуратно і дуже хоробро вирішують задачі, які ставить перед ними командування", - наголосив Зеленський.

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"Хочу сьогодні особливо відзначити 81 окрему десантно-штурмову бригаду за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині, а також 93 окрему механізовану бригаду за героїчну оборону Бахмута і Соледара. Дякую вам. Дякую усім нашим героям", - заявив президент.

Нагадаємо, також Зеленський розповів, чи можна захистити Харків від ракет окупантів. Президент запевнив, що міжнародні партнери хочуть нам допомогти у вирішенні цього питання.

Також глава держави запевнив, що Україна може знайти гроші задля того, щоб зробити безпечнішим небо над Харковом.

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