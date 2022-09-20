Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може знайти гроші задля того, щоб зробити безпечнішим небо над Харковом.
Про це він розповів "Українській правді".
"Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від півмільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані", - сказав Зеленський.
Президент запевнив, що міжнародні партнери хочуть нам допомогти у вирішенні цього питання.
"Але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише зробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б допомогти нам. Але з ними складніше", - додав Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Пентагоні заявили, що перші дві батареї зенітних ракетних комплексу NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони будуть доставлені в Україну протягом двох місяців.
До цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює з 5 країнами надання нашій державі систем протиповітряної оборони.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що від західних партнерів Україна очікує не тільки на Україну, а й німецькі системи IRIS-T.
Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко висловився про необхідність надання Україні сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони.