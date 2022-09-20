Президент запевнив, що міжнародні партнери хочуть нам допомогти у вирішенні цього питання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може знайти гроші задля того, щоб зробити безпечнішим небо над Харковом.

Про це він розповів "Українській правді".

"Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від півмільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані", - сказав Зеленський.

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Президент запевнив, що міжнародні партнери хочуть нам допомогти у вирішенні цього питання.

"Але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише зробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б допомогти нам. Але з ними складніше", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Пентагоні заявили, що перші дві батареї зенітних ракетних комплексу NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони будуть доставлені в Україну протягом двох місяців.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює з 5 країнами надання нашій державі систем протиповітряної оборони.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що від західних партнерів Україна очікує не тільки на Україну, а й німецькі системи IRIS-T.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко висловився про необхідність надання Україні сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони.