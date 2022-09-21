Глава держави заявляє, що зі сторони світової спільноти будуть кроки на підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з наміром російських окупантів провести псевдореферендуми на українських окупованих територіях наголошує, що позиція України щодо звільнення своїх земель незмінна, незважаючи на анонси і шум з російської сторони.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього. Але, що власне сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь. А те, що є нашим завданням: більше підтримки для Збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для Служби Безпеки України, для Національної гвардії, для поліції, для прикордонників, для усіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність. Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись", - наголосив Зеленський.

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У цьому зв'язку, президент підкреслив, що Україна має повну підтримку від міжнародних партнерів.

"Ми інформуємо усіх суб'єктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, але й від тих держав, які намагались триматись осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України у таких обставинах і від ключових міжнародних об'єднань, тож, зберігаємо тиск, зберігаємо єдність, захищаємо Україну, звільняємо нашу землю і не проявляємо жодної слабкості", - заявив Зеленський.

Він подякував усім друзям і партнерам України за сьогоднішнє масове принципове тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми.

Нагадаємо, також Зеленський нагадав, що варіантів у російських військових в Україні тільки два.

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