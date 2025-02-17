Україна відбивається від дронів, у Києві гучно

Сьогодні ввечері у Києві чують гучні вибухи, столиця відбивається від чергової російської дронової атаки.

О 22:35 мер міста Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, що на півночі столиці працюють сили протиповітряної оборони. Згодом він повідомив про падіння уламків російського безпілотника у Святошинському районі. За попередніми даними, сталося загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки у дворі житлового будинку поруч.

Тим часом повітряну тривогу також оголошено у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях.

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