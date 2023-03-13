Максим Криштоп був засуджений в Україні до 12 років ув'язнення.

Пілота Повітряних сил Російської Федерації Максима Криштопа, який бомбив Харківську область, звільнили з-під варти. Його передали для обміну військовополонених.

Зазначається, що клопотання про звільнення окупанта подала група прокурорів офісу генпрокурора. При цьому в листі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, зазначено, що прийнято рішення про передачу Криштопа для обміну.

На засіданні Дзержинського райсуду Харкова по звільненню росіянин і його адвокат не з'явилися, передавши заяву про розгляд справи без їх участі. У свою чергу російський пілот підтвердив, що згоден з клопотанням прокурора.

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В результаті суд постановив передати Криштопа, якого раніше засудили до 12 років ув'язнення, під нагляд представникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України "для організації та проведення його обміну як військовополоненого".

Російський пілот Максим Криштоп у полоні - що відомо

7 березня 2022 року в Харкові військовослужбовці Нацгвардії затримали російського пілота з винищувача РФ, який збили 6 березня 2022 року. Ним виявився заступник командира авіаційного полку Максим Криштоп, який дислокувався у Воронежі. Він особисто здійснив три вильоти між Ізюмом та Балаклією.

Пізніше не прес-конференції Криштоп розповів, що бойове розпорядження про нанесення ударів по Україні прийшло 23 лютого, за добу до нападу РФ.

За його словами, перший бойовий політ він виконав 24 лютого 2022 року, завдавав ударів по Балаклії фугасно-авіаційними бомбами. Другий бойовий політ відбувся 3 березня, метою була колона бронетехніки в районі населеного пункту Ізюм Харківської області. Третій бойовий політ він виконував 6 березня 2022 року з 4 тоннами фугасних авіаційних бомб, які він скинув на житлові будинки українців.

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