Поки ж українців у Криму закликали триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття.

Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він наголосив, що для України життя громадян – безумовний пріоритет.

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"Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття", - зазначив Подоляк.

Як раніше повідомлялося, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що після звільнення Криму українців, які там жили протягом восьми років чекатимуть "певні заходи".

Зокрема, на деокупованому півострові планують провести люстрацію. Під неї потраплять порушники прав людини, військові злочинці, ті, хто скоював злочини проти людяності, акти геноциду.

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