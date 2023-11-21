За даними Генштабу ЗСУ, було знищено пункт управління та склад боєприпасів.

Україна завдала вдалих атак по армії РФ. Деталі про те, що змогла наша авіація, розкрив Генштаб ЗСУ ввечері 21 листопада.

Цієї доби удари прийшлися по пункту управління РФ, 6 атак реалізували по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, йдеться у звіті.

Також двічі вдарили по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

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"Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника", - йдеться в повідомленні.

Водночас армія РФ продовжує свій шлях "терору", завдаючи ударів не тільки по військових, але і по цивільних об’єктах України.

В Генштабі зазначають, що ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазначається, що в ніч на 21 листопада окупанти вдарили по Україні 4 зенітними керованими ракетами С-300, крилатою ракетою "Іскандер-К" та 10 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

При цьому знищено ракету "Іскандер-К" та 9 ударних БпЛА. "Крім того, ворог атакував ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровського району Одеської області", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що в результаті атак окупантів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Також руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, будівлі Центральної міської лікарні в м. Селидово Донецької області, шахти "Котляревська", а також інша цивільна інфраструктура.

Атака Росії по місту Селидове

Вночі ворог підступно вдарив по місту Селидове Донецької області. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста. Шість цивільних людей отримали поранення. Пізніше ДСНС уточнила, що одна людина загинула, а семеро отримали поранення.

Після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач.

Клименко сказав, що внаслідок удару 39 гірників опинились заблокованими під землею, але пізніше усі шахтарі були підняті на поверхню.

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