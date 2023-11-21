Ворог підступно вдарив по території Донецької області вночі, унаслідок атаки є поранені та загиблий. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Донеччина: вночі російські військові завдали чотири ракетні удари, є поранені та загиблий", - написав він.
Клименко розповів, що перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове. "Пошкоджено дві будівлі медзакладу, шість цивільних людей отримали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають", - зазначив міністр.
Крім того, за кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. "Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач", - повідомив урядовець.
Він зауважив, що внаслідок удару 39 гірників опинились заблокованими під землею. Утім, станом на зараз усіх шахтарів вже піднято на поверхню.
Атака по Україні сьогодні - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 листопада російські окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія) 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed.
Також противником було випущено чотири зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкоя в окупованому Криму.
Силами та засобами Повітряних сил було знищено 9 ворожих безпілотників Shahed-131/136 та одну крилату ракету "Іскандер-К".