Ці безпілотники створили справжній хаос в Росії після серії вдалих ударів по військових об'єктах.

Україна використовує картонні безпілотники для ударів по російських військових літаках.

Як повідомляє The Telegraph, картонний дрон легше побудувати, ніж пакет Ikea. Ці "пташки" знищили щонайменше чотири російські літаки, зокрема під час атаки на аеродром у Курську.

За даними Служби безпеки України, внаслідок цієї атаки було знищено МіГ-29 і чотири винищувачі Су-30, а також пошкоджено дві пускові установки "Панцир" і радар системи ППО С-300.

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Джерело в СБУ повідомило, що Курський аеродром атакували 16 безпілотників, всього три з них було збито. Це були картонні безпілртники.

Як зазначає видання, австралійські безпілотники, які надходять у формі плоских упаковок і коштують лише 3500 доларів США, Україна почала отримувати в березні цього року. Всього розробники зобов'язалися постачати 100 таких "пташок" щомісячно у рамках угоди на 20 мільйонів доларів.

Це непогана інвестиція, враховуючи шкоду, яку ці безпілотники завдали Курському військовому аеродрому. Можливо, вони були причетні до нещодавньої натаки на шість військових об’єктів на території Росії, включаючи військову авіабазу в Пскові.

"Після низки таких атак за останні тижні російська мережа протиповітряної оборони опинилася у центрі уваги, оскільки військові намагаються зрозуміти, як безпілотники продовжують її обходити. Однією з можливих причин є те, що ППО просто немає. Можливо, ці найцінніші активи були вивезені з місць, які Кремль вважав безпечними, щоб посилити сили, розгорнуті в Україні. Це може бути однією з причин, чому картонні безпілотники можуть пройти повз найсучасніші радари ППО", - пише видання.

Секрет полягає в тому, що відбувається, коли картон та пінопласт сканують радіолокаційними хвилями. Радар використовує радіохвилі для визначення положення, кута та швидкості цілі. Передавач посилає ці радіохвилі, сподіваючись, що вони уразять, наприклад, гострі краї та плоскі поверхні ворожого винищувача.

Потім радіохвилі відбиватимуться назад на Землю, де їх зможе сприймати приймач, який інколи розташований поруч із передавачем, але часто, з міркувань безпеки, розташований на великій відстані.

Однак, якщо літак противника закритий спеціальним матеріалом, що поглинає радари, або форма літака така, що радіохвилі, що передаються із Землі, відхиляються в інших напрямках, ніж прямо назад до приймача, результуючий сигнал, поданий на комп’ютер ППО буде мізерним.

Вважається, що сучасні реактивні літаки-невидимки формують радарну віддачу, схожу на зграю птахів, і жоден оператор ППО, ймовірно, не вистрілить дорогими ракетами у ворон.

З розмахом крил трохи більше 1,8 м дрон з пінопласту та картону буде набагато менш чутливим, ніж метал, до будь-яких радіохвиль.

"Це може вважатися нісенітницею в деяких військових колах, але за цією логікою картонні безпілотники, які зараз спричиняють стільки хаосу в Росії, слід зарахувати до глобальної військової родини літаків-невидимок", - пише видання.

Картонні БПЛА SYPAQ

У травні стало відомо, що Україна отримала сотні безпілотників PPDS австралійської компанії SYPAQ.

Залежно від моделі дрон може підняти до 3 кг або 5 кг, нести вантаж протягом 1-3 годин в залежності від навантаження на дальність в 40-120 км. Основне завдання безпілотників - доставка боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову. При цьому їх можна використовувати для багатьох типів завдань, що виходять за рамки його первісної конструкції.

Атаки на російські аеродроми

В ніч на 27 серпня контррозвідка СБУ здійснила спецоперацію по російському аеродрому в Курську, запустивши 16 БПЛА. Там на момент атаки знаходилися засоби ППО і частина авіафлоту Росії.

В СБУ вважають, що майже всі дрони досягли заданої цілі. Російська ППО, імовірно, змогла "зловити" лише три БПЛА.

У ніч на 30 серпня у районі Псковського аеродрому прогриміли вибухи.. Повідомлялося, що на аеродромі горіли літаки Іл-76.

Як відзначали в українській розвідці, на аеродромі Пскова в результаті нічної атаки повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76, і ще кілька одиниць Іл-76 отримали пошкодження.

Як зазначали аналітики ISW, атака змогла досягти успіху зокрема тому, що Росія зосередила свою ППО на прикритті Москви, тому пропустила атаку дронів по Пскову.

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