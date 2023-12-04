Стали відомі деталі запланованих законодавчих змін з мобілізації і звільнення від служби.

У Верховній Раді України повідомили деталі внесення змін у чинне законодавство стосовно мобілізації і звільнення з військової служби.

Відповідні зміни розкрив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі інформаційного марафону.

Цимбалюк розповів, що насамперед продовжує працювати робоча група у складі представників всіх фракцій та груп, які зосереджуються на вдосконаленні законодавства у сфері військової діяльності.

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"І найближчими днями ми будемо розглядати у Верховній Раді ряд законопроектів, в тому числі напрацьовані цією робочою групою", - відзначив Цимбалюк.

Він додав, що народні депутати радяться з вищим військовим керівництвом при розробці законопроектів, що стосуються мобілізації, демобілізації і інших питань сектору оборони. Представники ЗСУ та всіх сил оборони теж входять до складу цієї робочої групи.

"Через те ми виходимо саме з їхнього практичного досвіду і потреб", - додав Цимбалюк.

За його словами, треба пам'ятати, що вже скоро буде два роки як триває широкомасштабна війна Російської Федерації проти України. Ця війна, за його словами, покликала мобілізувати велику кількість наших співгромадян, які рік, а дехто і більше, перебувають на фронті без ротації.

"Для того, щоб провести фахову професійну ротацію, потрібно підготувати певну кількість військовослужбовців Збройних сил та інших сил оборони", - підкреслив депутат.

Він уточнив, що саме депутати пропонують впровадити найближчим часом.

По-перше, йдеться про встановлення відпустки терміном 90 днів з виплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону. Також законопроектом буде унормовано документи для військовослужбовців та військовозобов’язаних під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або лікування після поранення. Крім того, буде визначено, що має забезпечити держава через ВЛК, щоб зменшити бюрократію.

По-друге, планується встановити право на звільнення з військової служби для осіб без громадянства або іноземців.

По-третє, планується передбачити право на звільнення з військової служби для осіб, які мають статус інвалідності першої та другої групи, а також на демобілізацію або звільнення з військової служби матимуть право жінки-курсанти, які достроково розірвали контракт.

По-четверте, планується внормування права на відстрочку для педагогів та викладачів вищої професійної освіти, а також відстрочки для осіб, які здобувають вищу освіту.

"Що стосується викладачів - це однозначно право на відстрочку. А що стосується студентів - зараз йде дискусія щодо недопущення порушення прав особи на здобуття освіти. Але вирішено, що коли людина вже здобуває другу або третю вищу освіту, дати можливість їй завершити це навчання. Це однозначно вже вирішено", - відзначив Цимбалюк.

Також він сказав, що зараз юридичне управління Верховної Ради підготує пропозиції стосовно тих осіб, які в майбутньому захочуть здобувати другу, третю вищу освіту або професійну підготовку. Йтиметься про те, яким чином можна буде обмежити це право.

"Але насправді практика свідчить про те, що ми працюємо щодо квот Міністерства освіти на здобуття цього фаху. Насправді проблема існує в тому, що в десятки разів зросла кількість тих осіб, які почали здобувати другу, третю вищу, або професійну освіту. Через це вирішили питання внормувати: якщо людина здобуває першу вищу освіту - питання не обговорюється, вона має право на відстрочку. Якщо людина вже вступила та здобуває другу чи третю - ми також вирішуємо питання, щоб дати можливість завершити навчання", - повідомив Цимбалюк.

По-п'яте, планується строковикам надати право на демобілізацію.

"Це дуже важливе питання. І більше того, вони всі без виключення уже відслужили встановлені законом терміни. Через те ми передбачаємо, що після (внесення) змін в чинне законодавство, Верховний головнокомандувач повинен буде підписати закон про демобілізацію і всі ці особи, більшість з яких не задіюється до бойових дій, будуть демобілізовані", - наголосив Цимбалюк.

При цьому, він повідомив, що обговорюється питання щодо мінімізації кількості тих осіб, які доглядають за особами з першою та другою групами інвалідності.

"Нині законодавством не обмежена така кількість. Ми плануємо обмежити - одна особа призовного віку має право на відстрочку по догляду за особою-інвалідом, якщо немає інших членів родини, які можуть її доглядати, тобто не пенсіонерів, а осіб працездатного віку", - розповів Цимбалюк.

В Україні готують комплексний план з мобілізації

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю поставлено завдання підготувати комплексний план з мобілізації. Цю задачу доручив їм безпосередньо президент Володимир Зеленський.

За словами президента, українці мають розуміти всі плани держави щодо мобілізації в армію - від пункту "А" до пункту "Б", наголошував гарант України.

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