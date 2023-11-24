Зокрема, громадяни України повинні знати увесь план дій з мобілізації і демобілізації, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що наступного тижня буде підготовлено комплексний план з мобілізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом у Києві. Він зазначив, що питання мобілізації є складним і дуже актуальним. У більш ширшому розумінні, це питання стосується ТЦК, ВЛК, демобілізації і власне мобілізації.

Як повідомив Зеленський, сьогодні відбулася комплексна доповідь про те, які існують виклики, як вирішити поточні питання, що треба зробити, які внести законодавчі зміни і хто повинен це зробити.

"Є якісь рішення, які одразу ми вирішили, скажу вам чесно. Але я хотів би, щоби люди розуміли увесь план дій - куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. В мобілізації дуже важливо, щоб знаєте - як із пункту "А" в пункт "Б". Щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту "А" і розуміємо куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Тому комплесний план з цього питання буде на наступному тижні", - наголосив президент.

Глава держави додав, що завдання поставлено Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю, бо ще є економічні питання. "Вони будуть все комплексно доповідати на наступному тижні", - відзначив Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача розглядалися складні питання.

За його словами, йшлося про мобілізацію, демобілізацію, роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та військово-лікарських комісій, а також ротацію та строковиків.

Він заслухав доповіді міністра оборони, Головкома, начальника Генштабу, міністра охорони здоров’я, очільника МВС, міністра закордонних справ, директора ДБР та першого заступника міністра оборони.

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